Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Защитник "Борнмута", наступивший на голову Ибрагимовичу, дисквалифицирован на 5 матчей

Защитник "Борнмута" Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей за то, что в гостевом матче 27-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (1:1) наступил на голову нападающего Златана Ибрагимовича, передает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

В ответ на это прославленный швед в одном из следующих эпизодов ударил Мингса локтем в голову, за что позднее получил три встречи дисквалификации от FA.

"Газета.ру"
Теги: Борнмут
Сегодня, 22:01
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.