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Защитник "Борнмута", наступивший на голову Ибрагимовичу, дисквалифицирован на 5 матчей
Защитник "Борнмута" Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей за то, что в гостевом матче 27-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (1:1) наступил на голову нападающего Златана Ибрагимовича, передает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).
В ответ на это прославленный швед в одном из следующих эпизодов ударил Мингса локтем в голову, за что позднее получил три встречи дисквалификации от FA.
"Газета.ру"
В ответ на это прославленный швед в одном из следующих эпизодов ударил Мингса локтем в голову, за что позднее получил три встречи дисквалификации от FA.
"Газета.ру"
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