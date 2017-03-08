Защитник "Борнмута", наступивший на голову Ибрагимовичу, дисквалифицирован на 5 матчей

Защитник "Борнмута" Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей за то, что в гостевом матче 27-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (1:1) наступил на голову нападающего Златана Ибрагимовича, передает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).В ответ на это прославленный швед в одном из следующих эпизодов ударил Мингса локтем в голову, за что позднее получил три встречи дисквалификации от FA.