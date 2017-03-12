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Хосеп Гвардиола: не задержусь в "Манчестер Сити", если не будет титулов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не задержится на долгий период в клубе, если не удастся завоевать титулы.

"Если не будет титулов, то не задержусь тут надолго. Без титулов этот сезон нельзя будет считать хорошим. Знал это еще в августе.

Работа тренера зависит от результатов. У меня большой опыт в прошлом, и я знаю, что на моих плечах сейчас. Нужно с этим справиться", - цитирует Гвардиолу "Газета.ru" со ссылкой на BBC.

"Горожане" идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Челси" на 10 очков. В Кубке Англии "Манчестер Сити" в четвертьфинале сыграет с "Мидлсбро". Первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Монако" подопечные Гвардиолы ведут в противостоянии со счетом 5:3.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 03:48
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