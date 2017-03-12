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"Базель" не планирует выкупать у "Ромы" права на Думбия

"Базель" не будет выкупать права на ивуарийского нападающего Сейду Думбия у "Ромы", сообщает Football Italia со ссылкой на швейцарский интернет-портал Blick.

"Базель" летом 2016 года арендовал 29-летнего футболиста у "Ромы" с правом выкупа за €6 млн по окончании сезона, однако швейцарцы не намерен использовать эту опцию.

В текущем сезоне Думбия забил 12 голов в 15 матчах чемпионата Швейцарии.

"Газета.ру"
Теги: Думбия Базель Рома
Сегодня, 08:37
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