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Икер Касильяс побил собственный рекорд по количеству сухих игр за сезон
Голкипер "Порту" Икер Касильяс побил собственный рекорд, установленное им во времена выступлений за мадридский "Реал".
35-летний испанец достиг отметки в 16 матчей за сезон, в которых он оставлял свои ворота в неприкосновенности, сообщает AS.
Свой новый рекорд Касильяс установил в матче 25-го тура национального первенства с "Арокой" (4:0). Предыдущее достижение вратаря составляло 15 матчей. Такое результат он показывал трижды — в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2009/10, выступая за мадридский "Реал".
"Газета.ру"
35-летний испанец достиг отметки в 16 матчей за сезон, в которых он оставлял свои ворота в неприкосновенности, сообщает AS.
Свой новый рекорд Касильяс установил в матче 25-го тура национального первенства с "Арокой" (4:0). Предыдущее достижение вратаря составляло 15 матчей. Такое результат он показывал трижды — в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2009/10, выступая за мадридский "Реал".
"Газета.ру"
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