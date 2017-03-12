Икер Касильяс побил собственный рекорд по количеству сухих игр за сезон

Голкипер "Порту" Икер Касильяс побил собственный рекорд, установленное им во времена выступлений за мадридский "Реал".35-летний испанец достиг отметки в 16 матчей за сезон, в которых он оставлял свои ворота в неприкосновенности, сообщает AS.Свой новый рекорд Касильяс установил в матче 25-го тура национального первенства с "Арокой" (4:0). Предыдущее достижение вратаря составляло 15 матчей. Такое результат он показывал трижды — в сезонах-2004/05, 2005/06 и 2009/10, выступая за мадридский "Реал".