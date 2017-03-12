"Фиорентина" опровергла слухи о том, что Бернардески перейдет в "Интер"

"Фиорентина" опровергла слухи о том, что форвард Федерико Бернардески в ближайшее время станет игроком "Интера". Ранее в СМИ появилась информация о том, что клубы договорились о трансфере Бернардески за €40 млн."Фиорентина" решительно и официально отрицает информацию журналиста Массимо Капути о заключении сделки с "Интером" о продаже Бернардески. В клубе хотят заявить, что появившиеся слухи не имеют ничего общего с действительностью. Бернардески всегда проявлял искреннюю любовь к "Фиорентине" и намерен продолжить расти в нашем клубе", — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба из Флоренции.Действующий контракт футболиста с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Бернардески принял участие в 34 матчах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.