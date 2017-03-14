Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Яя Туре: люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Монако" заявил, что многие ждут осечки "горожан".

"Когда ты являешься победителем, то постоянно хочешь добиваться новых успехов, но для этого нужно усердно работать. Иногда это тяжело, но нужно оставаться позитивным, ведь мы знаем, что люди ждут, когда "Манчестер Сити" потерпит неудачу.

В матче против "Монако" мы будем атаковать, потому что по-другому "Манчестер Сити" не играет. Лучшая защита — это нападение", — цитирует ивуарийца "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Туре Манчестер Сити
Сегодня, 22:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: corone`r (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
люди ждут,когда ты нытик заткнешься и залезешь обратно на пальму,к бананам,90 процентов месаг (которые стремятся к 100),про расизм,про то как тебя не поздравили с днём рождения,про тебя бедного несчастного,которого в клубе никто не ценит и не понимает,мужик ведь и игрок топ уровня,а ведешь себя как блохастая обезьяна.


--------------------
-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.