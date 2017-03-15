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Жозе Моуринью: Погба критикуют завистники, он достоин уважения

Игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба подвергается критике по причине того, что в мире стало много завистников, которые слишком много внимания уделяют его зарплате, заявил наставник "МЮ" Жозе Моуринью.

"Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас очень много завистников. Но это не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в таком неприглядном свете.

Я считаю, что он заслуживает уважения, как и вся его семья, которая, не обладая средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну, в другие условия. Я очень-очень волнуюсь за следующие поколения, которых погубит зависть. Я доволен Полем и тем, что он не обращает внимания на критику", - сказал Моуринью ТАСС.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Погба
Сегодня, 16:45
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№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: SHIGA
и чего нашли такого выдающегося в этом погба?

100 лямов евро smirk
Регистрация: 19.10.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
и чего нашли такого выдающегося в этом погба?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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