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Жозе Моуринью: Погба критикуют завистники, он достоин уважения
Игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба подвергается критике по причине того, что в мире стало много завистников, которые слишком много внимания уделяют его зарплате, заявил наставник "МЮ" Жозе Моуринью.
"Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас очень много завистников. Но это не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в таком неприглядном свете.
Я считаю, что он заслуживает уважения, как и вся его семья, которая, не обладая средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну, в другие условия. Я очень-очень волнуюсь за следующие поколения, которых погубит зависть. Я доволен Полем и тем, что он не обращает внимания на критику", - сказал Моуринью ТАСС.
"Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас очень много завистников. Но это не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в таком неприглядном свете.
Я считаю, что он заслуживает уважения, как и вся его семья, которая, не обладая средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну, в другие условия. Я очень-очень волнуюсь за следующие поколения, которых погубит зависть. Я доволен Полем и тем, что он не обращает внимания на критику", - сказал Моуринью ТАСС.
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