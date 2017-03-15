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"Герта" продлила контракт с форвардом Калу

"Герта" продлила соглашение с форвардом Саломоном Калу, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущий контракт ивуарийского форварда с немцами был рассчитан до лета 2017 года.

"Газета.ру"
Теги: Герта
Сегодня, 21:32
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