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Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна"

Сборная Крыма стала победителем турнира "Крымская весна", который был посвящен третьей годовщине вхождения Крыма в состав России, информирует ТАСС. В финале в Симферополе крымская сборная выиграла у иркутского "Зенита" со счетом 3:0.

Голы в составе хозяев на счету Максима Давидчука, Максима Приходного и Андрея Зборовского. Кубок победителям турнира вручил глава Крыма Сергей Аксенов. "Первые матчи сборной - знаковое и историческое событие для Крыма, который в эти дни празднует свое возвращение в Россию", - отметил Аксенов на церемонии награждения, вручая кубок капитану сборной Крыма Антону Монахову.

В матче за третье место, который проходил в Севастополе, ростовский "Ростсельмаш" выиграл со счетом 3:1 у сборной Северо-Кавказского федерального округа.

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что следующую официальную встречу сборная Крыма проведет 17 мая. "Это будет встреча со студенческой сборной России, которая будет готовиться к Универсиаде на Тайване", - сообщил он. По словам Ветохи, встреча пройдет в крымском городе Евпатории.

Турнир "Крымская весна" стартовал 13 марта и был посвящен третьей годовщине воссоединения Крыма с РФ. Матчи турнира стали первыми официальными встречами сборной Крыма.
Сегодня, 19:55
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:05) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Таганрогская птицефабрика играла в этом межгалактическом турнире?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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