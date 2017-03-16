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Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна"
Сборная Крыма стала победителем турнира "Крымская весна", который был посвящен третьей годовщине вхождения Крыма в состав России, информирует ТАСС. В финале в Симферополе крымская сборная выиграла у иркутского "Зенита" со счетом 3:0.
Голы в составе хозяев на счету Максима Давидчука, Максима Приходного и Андрея Зборовского. Кубок победителям турнира вручил глава Крыма Сергей Аксенов. "Первые матчи сборной - знаковое и историческое событие для Крыма, который в эти дни празднует свое возвращение в Россию", - отметил Аксенов на церемонии награждения, вручая кубок капитану сборной Крыма Антону Монахову.
В матче за третье место, который проходил в Севастополе, ростовский "Ростсельмаш" выиграл со счетом 3:1 у сборной Северо-Кавказского федерального округа.
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что следующую официальную встречу сборная Крыма проведет 17 мая. "Это будет встреча со студенческой сборной России, которая будет готовиться к Универсиаде на Тайване", - сообщил он. По словам Ветохи, встреча пройдет в крымском городе Евпатории.
Турнир "Крымская весна" стартовал 13 марта и был посвящен третьей годовщине воссоединения Крыма с РФ. Матчи турнира стали первыми официальными встречами сборной Крыма.
Голы в составе хозяев на счету Максима Давидчука, Максима Приходного и Андрея Зборовского. Кубок победителям турнира вручил глава Крыма Сергей Аксенов. "Первые матчи сборной - знаковое и историческое событие для Крыма, который в эти дни празднует свое возвращение в Россию", - отметил Аксенов на церемонии награждения, вручая кубок капитану сборной Крыма Антону Монахову.
В матче за третье место, который проходил в Севастополе, ростовский "Ростсельмаш" выиграл со счетом 3:1 у сборной Северо-Кавказского федерального округа.
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что следующую официальную встречу сборная Крыма проведет 17 мая. "Это будет встреча со студенческой сборной России, которая будет готовиться к Универсиаде на Тайване", - сообщил он. По словам Ветохи, встреча пройдет в крымском городе Евпатории.
Турнир "Крымская весна" стартовал 13 марта и был посвящен третьей годовщине воссоединения Крыма с РФ. Матчи турнира стали первыми официальными встречами сборной Крыма.
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