"Торино" и "Интер" забили по 2 мяча

Чемпионат Италии



29 тур



"Торино" - "Интер" М 2:2



Голы: Кондогбиа, 27, Базелли, 33, Аква, 59, Кандрева, 62

В матче 29-го тура Серии А миланский "Интер" не смог переиграть "Торино" и упустил возможность обогнать "Лацио" и приблизиться к лигочемпионской зоне.: Харт, Дзаппакоста, Молинаро, Россеттини, Моретти, Лукич, Аква, Базелли (Лопес, 85), Белотти, Итурбе (Фальке, 70), Ляич (Бое, 65): Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди, Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель (Мурильо, 57), Гальярдини, Банега (Эдер, 60), Кандрева, Перишич, Икарди: Лопес, 90+6