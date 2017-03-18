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"Торино" и "Интер" забили по 2 мяча

В матче 29-го тура Серии А миланский "Интер" не смог переиграть "Торино" и упустил возможность обогнать "Лацио" и приблизиться к лигочемпионской зоне.

Чемпионат Италии

29 тур

"Торино" - "Интер" М 2:2

Голы: Кондогбиа, 27, Базелли, 33, Аква, 59, Кандрева, 62


"Торино": Харт, Дзаппакоста, Молинаро, Россеттини, Моретти, Лукич, Аква, Базелли (Лопес, 85), Белотти, Итурбе (Фальке, 70), Ляич (Бое, 65)

"Интер" М: Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди, Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель (Мурильо, 57), Гальярдини, Банега (Эдер, 60), Кандрева, Перишич, Икарди

Предупреждения: Лопес, 90+6
Теги: Торино Интер
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