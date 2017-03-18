Зинедин Зидан: Роналду может быть заменен так же, как и любой другой

Тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями по окончании игры с «Атлетиком» (2:1).«Осталось 11 туров. Мы лидируем, но сейчас это ничего не значит.«Реал» добился победы на сложном выезде. Нам доставили много проблем, но в то же время команда показала характер. Знаем, впереди еще будут сложные игры.Бензема прекрасно провел матч. В конце нам удалось лучше сбалансировать игру со схемой 4-4-2.Что касается замены, то нет повода переживать за Роналду. Криштиану может быть заменен так же, как и любой другой. Он доволен, поскольку мы победили, вот и все.Васкес вышел, чтобы команда играла по схеме 4-4-2, чтобы все вместе оборонялись. Это не означало, что отступаем перед соперником. Мы хотели сбалансировать игру.Бэйл, Роналду и Бензема много отдали сегодня. По этой причине двух последних мы заменили на Иско и Морату», – сказал француз.