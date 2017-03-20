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Луис Суарес мог перейти в "Реал"

Экс-наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти в свое время имел возможность заполучить для "сливочных" нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, передает Elbernabeu со ссылкой на Marca.

Согласно информации источника, наиболее предметный интерес к звездному форварду мадридский клуб испытывал сразу после завоевания кубка Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. Однако нынешний наставник мюнхенской «Баварии» предпочел тогда Суаресу нападающего сборной Франции Карима Бензема. Анчелотти всегда считал именно Бензема идеальным напарником в нападении для Криштиану Роналду и не собирался скрывать это.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Реал Барселона
Сегодня, 17:12
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