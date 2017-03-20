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Серхио Рамос: мы с Пике привыкли кидаться камнями, но я обниму его
Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал об отношениях со своим партнером по сборной Испании Херардом Пике.
"Игра заканчивается, и вы обмениваетесь рукопожатиями. Так всегда бывает между "Реалом" и "Барселоной", и это не изменится.
Я обниму Пике в расположении сборной. Мы привыкли кидаться друг в друга камнями, но мы делаем это без злого умысла, и это нормально", — приводит слова Рамоса AS.
"Газета.ру"
"Игра заканчивается, и вы обмениваетесь рукопожатиями. Так всегда бывает между "Реалом" и "Барселоной", и это не изменится.
Я обниму Пике в расположении сборной. Мы привыкли кидаться друг в друга камнями, но мы делаем это без злого умысла, и это нормально", — приводит слова Рамоса AS.
"Газета.ру"
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