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Серхио Рамос: мы с Пике привыкли кидаться камнями, но я обниму его

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал об отношениях со своим партнером по сборной Испании Херардом Пике.

"Игра заканчивается, и вы обмениваетесь рукопожатиями. Так всегда бывает между "Реалом" и "Барселоной", и это не изменится.

Я обниму Пике в расположении сборной. Мы привыкли кидаться друг в друга камнями, но мы делаем это без злого умысла, и это нормально", — приводит слова Рамоса AS.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Пике Сборная Испании
Сегодня, 22:16
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