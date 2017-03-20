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Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой

Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

"Я восхищаюсь командами из АПЛ. Мне нравятся "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Я бы хотел поиграть там. Может быть, это когда-нибудь произойдет.

В Англии работают специалисты высокого уровня — Гвардиола, Моуринью. Каждый мечтает работать под руководством таких тренеров", — цитирует Неймара "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 22:19
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