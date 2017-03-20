Леонид Кучук признан лучшим тренером 22-го тура чемпионата Украины.

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Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
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Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (2)
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (2)
Вчера 22:24
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (6)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (6)
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Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (6)
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Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (4)
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (4)
Вчера 20:35
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (3)
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (3)
Вчера 19:28
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Вчера 19:12
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Вчера 19:05
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Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной (2)
Вчера 18:37
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Максим Беляев: фол на Дзюбе? За такое пенальти не ставятся (24)
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Вчера 18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (4)
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так (видео) (4)
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Шамиль Газизов: "Уфа" сыграет с "Зенитом" 26 марта (1)
Шамиль Газизов: "Уфа" сыграет с "Зенитом" 26 марта (1)
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Клаудио Раньери может стать главным тренером "Зенита" (42)
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"Зенит" запланировал товарищеский матч с "Уфой" (7)
"Зенит" запланировал товарищеский матч с "Уфой" (7)
Леонид Кучук признан лучшим тренером 22-го тура чемпионата Украины.
Главный тренер "Стали" Леонид Кучук признан всеукраинским объединением тренеров лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской премьер-лиги, сообщает Sportarena.
Команда экс-наставника "Локомотива" и "Кубани", уступая "Александрии" по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1. Теперь у "Стали" три победы подряд.
Команда экс-наставника "Локомотива" и "Кубани", уступая "Александрии" по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1. Теперь у "Стали" три победы подряд.
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