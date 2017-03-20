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Леонид Кучук признан лучшим тренером 22-го тура чемпионата Украины.

Главный тренер "Стали" Леонид Кучук признан всеукраинским объединением тренеров лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской премьер-лиги, сообщает Sportarena.

Команда экс-наставника "Локомотива" и "Кубани", уступая "Александрии" по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1. Теперь у "Стали" три победы подряд.
Теги: Кучук
Вчера, 23:32
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