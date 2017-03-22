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Александер Чеферин: пока я возглавляю УЕФА, появление суперлиги невозможно

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что пока он стоит во главе организации, клубной суперлиги в Европе не будет.

"Пока я возглавляю УЕФА, появление суперлиги невозможно. У нас есть Лига чемпионов, лучший футбольный турнир в мире", - цитирует Чеферина ТАСС.

Первые предложения о создании нового турнира (аналог Евролиги или суперлиги) появились в 1998 году. Тогда итальянская спортивная компания "Медиа партнерз" вела переговоры с ведущими клубами Европы, среди которых значились "Манчестер Юнайтед" и "Милан", о вступлении в турнир, однако Международная федерация футбола (ФИФА) жестко отреагировала на это предложение, пригрозив национальным федерациям, игрокам и клубам дисквалификацией в случае вступления в новое соревнование.
Теги: Чеферин
Сегодня, 16:42
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:09) #
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Помню, помню. Даже Спартаку предложили.
Регистрация: 12.11.2007
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