Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
18:25
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (1)
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (1)
15:58
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (8)
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (8)
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (7)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (7)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (33)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (33)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (15)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (15)
09:58
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Александер Чеферин: пока я возглавляю УЕФА, появление суперлиги невозможно
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что пока он стоит во главе организации, клубной суперлиги в Европе не будет.
"Пока я возглавляю УЕФА, появление суперлиги невозможно. У нас есть Лига чемпионов, лучший футбольный турнир в мире", - цитирует Чеферина ТАСС.
Первые предложения о создании нового турнира (аналог Евролиги или суперлиги) появились в 1998 году. Тогда итальянская спортивная компания "Медиа партнерз" вела переговоры с ведущими клубами Европы, среди которых значились "Манчестер Юнайтед" и "Милан", о вступлении в турнир, однако Международная федерация футбола (ФИФА) жестко отреагировала на это предложение, пригрозив национальным федерациям, игрокам и клубам дисквалификацией в случае вступления в новое соревнование.
"Пока я возглавляю УЕФА, появление суперлиги невозможно. У нас есть Лига чемпионов, лучший футбольный турнир в мире", - цитирует Чеферина ТАСС.
Первые предложения о создании нового турнира (аналог Евролиги или суперлиги) появились в 1998 году. Тогда итальянская спортивная компания "Медиа партнерз" вела переговоры с ведущими клубами Европы, среди которых значились "Манчестер Юнайтед" и "Милан", о вступлении в турнир, однако Международная федерация футбола (ФИФА) жестко отреагировала на это предложение, пригрозив национальным федерациям, игрокам и клубам дисквалификацией в случае вступления в новое соревнование.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.