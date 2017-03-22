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Александер Чеферин: УЕФА не нужно защищать европейский футбол от китайских денег

Перед УЕФА не стоит задача защищать европейский футбол от финансовых вливаний со стороны китайских клубов, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Нет необходимости защищать европейский футбол от китайских денег. Европейский футбол - лучший в мире, европейские клубы - сильнейшие в мире. Можно платить игрокам сколько угодно, но пока они в расцвете сил и находятся на пике своей спортивной формы, они не уедут из Европы. Поэтому в сложившейся ситуации мы должны находить преимущества, а не какие-то негативные моменты", - цитирует Чеферина ТАСС.
Теги: Чеферин
Сегодня, 17:05
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