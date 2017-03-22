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"Гамбург" продлил договор с главным тренером Гисдолем до 2019 года

"Гамбург" заключил новый трудовой договор с наставником команды Маркусом Гисдолем, сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущий контракт с 47-летним тренером был рассчитан до лета 2017 года. Новое соглашение подписано до 30 июня 2019 года.

Гисдоль возглавил "Гамбург" 25 сентября 2016 года.

"Газета.ру"
Теги: Гамбург
Сегодня, 20:13
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