"Гамбург" продлил договор с главным тренером Гисдолем до 2019 года

"Гамбург" заключил новый трудовой договор с наставником команды Маркусом Гисдолем, сообщается на официальном сайте клуба.Предыдущий контракт с 47-летним тренером был рассчитан до лета 2017 года. Новое соглашение подписано до 30 июня 2019 года.Гисдоль возглавил "Гамбург" 25 сентября 2016 года.