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20:12
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
20:09
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
19:27
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
18:25
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (3)
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (3)
15:58
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (8)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (8)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (18)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (18)
"Гамбург" продлил договор с главным тренером Гисдолем до 2019 года
"Гамбург" заключил новый трудовой договор с наставником команды Маркусом Гисдолем, сообщается на официальном сайте клуба.
Предыдущий контракт с 47-летним тренером был рассчитан до лета 2017 года. Новое соглашение подписано до 30 июня 2019 года.
Гисдоль возглавил "Гамбург" 25 сентября 2016 года.
"Газета.ру"
Предыдущий контракт с 47-летним тренером был рассчитан до лета 2017 года. Новое соглашение подписано до 30 июня 2019 года.
Гисдоль возглавил "Гамбург" 25 сентября 2016 года.
"Газета.ру"
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