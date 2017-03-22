Жерар Пике запустил свой киберфутбольный проект

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике запустил свой киберспортивный eFootball.Pro."Присоединяйтесь ко мне, чтобы создать будущее киберфутбола!" — написал игрок в своем твиттере.На данный момент подробности о проекте неизвестны, доступна стартовая страница и четыре объявления о вакансиях для специалистов по рекламе, маркетингу, контент-менеджменту и организации киберспортивных мероприятий.