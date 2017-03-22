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Переговоры о новых контрактах Озила и Санчеса с "Арсеналом" перенесены на лето

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что переговоры с хавбеком Месутом Озилом и форвардом Алексисом Санчесом по поводу их новых контрактов отложены до лета 2017 года.

"На данный момент у нас нет соглашения. Мы решили сосредоточиться на концовке сезона и говорить об этом летом", — приводит слова Венгера beIN Sports.

"Газета.ру"
Теги: Озил Санчес Венгер Арсенал
Сегодня, 22:02
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