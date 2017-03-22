Мойя продлил контракт с "Атлетико" до 2018 года

Вратарь мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Мойя продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт "матрасников".Предыдущий контракт 30-летнего испанского вратаря был рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение подписано до лета 2018 года.