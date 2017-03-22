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Мойя продлил контракт с "Атлетико" до 2018 года

Вратарь мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Мойя продлил соглашение с клубом, информирует официальный сайт "матрасников".

Предыдущий контракт 30-летнего испанского вратаря был рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение подписано до лета 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико
Сегодня, 22:10
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