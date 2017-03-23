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Тренер "Лугано" после крупного поражения отвез команду к 6 утра на завод

Тренер "Лугано" Паоло Трамеззани отвез команду на один из швейцарских заводов после поражения в чемпионате. Произошло это после поражения от "Туна" (2:5).

В 6 утра автобус с футболистами и тренерским штабом прибыл на завод по производству красок. Тем самым Трамеззани хотел показать подопечным, что значит работать. Президент клуба Анджело Рензетти комментировать случившееся отказался, лишь отметив, что тренер волен делать всё, что касается команды и на её благо.

Впрочем, в 25-м туре швейцарской Суперлиги "Лугано" вновь уступил, не справившись с "Янг Бойз" - 0:2.

Чемпионат
Сегодня, 13:56
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(2)
№5 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589
Цитата: MAXim22
Хороший пример нашим командам.

расскажи это кокорину, которого жизнь ничему не учит.
сначала шлюхи в барвихе, потом шампанское, потом покатушки...
и это только то, что я вспомнил сходу)


Для начала ему нужно будет пояснить что такое завод.
Регистрация: 30.07.2014
№4 Написал: Lord Москва-Тверь (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Саня1589
расскажи это кокорину, которого жизнь ничему не учит
Регистрация: 11.07.2006
№3 Написал: teacher (Сегодня, 14:31) #
  • -1
  •  (1)

Вспомнилось выступление команды КВН "Станция спортивная". Забыл шутку? Все, иди работать на завод!!!
Регистрация: 10.01.2017
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:28) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: MAXim22
Хороший пример нашим командам.

расскажи это кокорину, которого жизнь ничему не учит.
сначала шлюхи в барвихе, потом шампанское, потом покатушки...
и это только то, что я вспомнил сходу)
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший пример нашим командам.
Регистрация: 30.07.2014
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