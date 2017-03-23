Тренер "Лугано" после крупного поражения отвез команду к 6 утра на завод

Тренер "Лугано" Паоло Трамеззани отвез команду на один из швейцарских заводов после поражения в чемпионате. Произошло это после поражения от "Туна" (2:5).В 6 утра автобус с футболистами и тренерским штабом прибыл на завод по производству красок. Тем самым Трамеззани хотел показать подопечным, что значит работать. Президент клуба Анджело Рензетти комментировать случившееся отказался, лишь отметив, что тренер волен делать всё, что касается команды и на её благо.Впрочем, в 25-м туре швейцарской Суперлиги "Лугано" вновь уступил, не справившись с "Янг Бойз" - 0:2.