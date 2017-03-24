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"МЮ" готов заплатить "Атлетико" за Гризманна 100 млн евро

Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Некоторые пункты контракта уже обговорены, а отступные за форварда составят около €100 млн, сообщает Manchester Evening News.

В приобретении француза заинтересован сам главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Гризманн Атлетико Трансферы
Сегодня, 19:46
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№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это больше стоимости всех футболистов Спартака ,и ровно столько же сколько стоят все футболисты Зенита.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 20:10) #
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online

такое чувство что сотка это уже какой то стандарт neutral_face
Регистрация: 14.12.2016
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