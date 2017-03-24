"МЮ" готов заплатить "Атлетико" за Гризманна 100 млн евро

Форвард мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн может перейти в "Манчестер Юнайтед".Некоторые пункты контракта уже обговорены, а отступные за форварда составят около €100 млн, сообщает Manchester Evening News.В приобретении француза заинтересован сам главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.