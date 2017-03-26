Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Патрик Клюйверт подвергся шантажу из-за долга на ставках

Спортивный директор "ПСЖ" Патрик Клюйверт подвергся шантажу со стороны преступного синдиката из-за долга на ставках, передает Volkskrant.

В период с 2011 по 2012 год экс-футболист "Барселоны" делал крупные ставки на футбольные матчи и в итоге задолжал преступникам более €1 млн. Клюйверт подвергся шантажу со стороны синдиката и часть задолженности погасил.

Сообщается, что Клюйверт не имеет отношения к договорным матчей и в данном деле он является жертвой, об этом заявил адвокат Герард Спонг.

Газета.ru
Сегодня, 02:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.