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Евгений Хачериди: буду дальше работать, а тренеры будут решать

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем возвращении в первую команду.

- Колено болит. Через пару дней сделаем снимок – посмотрим, что там.

- Учитывая, что вас не вызвали в сборную, за это время размышляли над своей судьбой и будущим?

- Не вызвали так не вызвали. Все нормально. Меня вернули в первую команду "Динамо", тренируюсь, что еще теперь делать? Буду дальше работать, а тренеры будут решать.

- Есть основания у слухов о вашем переезде в Турцию?

- Не знаю. Много чего говорят, но я сказать ничего не могу, потому что пока ничего нет. А говорить можно все что угодно

ФК "Динамо Киев"
Теги: Хачериди Динамо Киев
Сегодня, 09:43
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№1 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:22) #
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Регистрация: 26.03.2017
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