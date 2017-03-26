Евгений Хачериди: буду дальше работать, а тренеры будут решать

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о своем возвращении в первую команду.- Колено болит. Через пару дней сделаем снимок – посмотрим, что там.- Не вызвали так не вызвали. Все нормально. Меня вернули в первую команду "Динамо", тренируюсь, что еще теперь делать? Буду дальше работать, а тренеры будут решать.- Не знаю. Много чего говорят, но я сказать ничего не могу, потому что пока ничего нет. А говорить можно все что угодно