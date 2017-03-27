Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии прошлого сезона, передает Football Italia.58-летнему специалисту удалось обойти в голосовании, проводимом среди самих наставников, Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло", занявших второе и третье места соответственно.В минувшем розыгрыше первенства страны "Наполи" занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице, отстав от "Юве" на девять очков.На данный момент клуб из Неаполя идет третьим в Серии А.