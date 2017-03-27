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Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии прошлого сезона

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии прошлого сезона, передает Football Italia.

58-летнему специалисту удалось обойти в голосовании, проводимом среди самих наставников, Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло", занявших второе и третье места соответственно.

В минувшем розыгрыше первенства страны "Наполи" занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице, отстав от "Юве" на девять очков.

На данный момент клуб из Неаполя идет третьим в Серии А.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 19:30
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