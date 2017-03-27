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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии прошлого сезона
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии прошлого сезона, передает Football Italia.
58-летнему специалисту удалось обойти в голосовании, проводимом среди самих наставников, Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло", занявших второе и третье места соответственно.
В минувшем розыгрыше первенства страны "Наполи" занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице, отстав от "Юве" на девять очков.
На данный момент клуб из Неаполя идет третьим в Серии А.
"Газета.ру"
58-летнему специалисту удалось обойти в голосовании, проводимом среди самих наставников, Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло", занявших второе и третье места соответственно.
В минувшем розыгрыше первенства страны "Наполи" занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице, отстав от "Юве" на девять очков.
На данный момент клуб из Неаполя идет третьим в Серии А.
"Газета.ру"
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