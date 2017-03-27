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Роман Зозуля получит должность в исполкоме ФФУ

Форвард "Бетиса" Роман Зозуля получит должность в исполнительном комитете ФФУ.

Зозуля займет место Анатолия Тимощука, который сейчас работает в тренерском штабе "Зените". Кандидатуру 27-летнего форварда предложил лично Андрей Павелко.

MatchDay
Теги: Зозуля Тимощук
Сегодня, 22:12
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