Роман Зозуля получит должность в исполкоме ФФУ

Форвард "Бетиса" Роман Зозуля получит должность в исполнительном комитете ФФУ.Зозуля займет место Анатолия Тимощука, который сейчас работает в тренерском штабе "Зените". Кандидатуру 27-летнего форварда предложил лично Андрей Павелко.