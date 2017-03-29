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Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.

"Ничего против игроков "Реала" не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся. Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу".

Постоянные обвинения Неймара, Месси... и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда", – сказал Пике.

Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве "Реала" в первый срок правления Флорентино Переса.

Sports.ru
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 09:33
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