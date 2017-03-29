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Виктор Леоненко: игрокам "поколения айфон" не хватает тренера-диктатора
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко заявил, что молодым игрокам России и Украины нужны жёсткие тренеры.
"На самом деле и у нас, и у вас на самом деле одно и то же — нет никакой разницы. Тот же менталитет. Страны большие, а хороших футболистов мало. Они есть, конечно, но не растут и ничего не выигрывают. Просто деньги зарабатывают. Всегда говорю, что нынешнему "поколению айфон" нужны жесткие тренеры, нужны диктаторы, только тогда что-то начнет получаться. В свое время, когда я рос как футболист, всегда играл с теми, кто старше меня. Потому и прогрессировал. Нынешние со сверстниками играют — как им расти? Честно говоря, я перестал внимательно следить за молодежью с 2009 года, когда команда Калитвинцева [сборная Украины до 19 лет — ред.] выиграла чемпионат Европы. Из всего того "золотого" состава наверх пробился только один — Денис Гармаш", — цитирует Леоненко "Собеседник"
"На самом деле и у нас, и у вас на самом деле одно и то же — нет никакой разницы. Тот же менталитет. Страны большие, а хороших футболистов мало. Они есть, конечно, но не растут и ничего не выигрывают. Просто деньги зарабатывают. Всегда говорю, что нынешнему "поколению айфон" нужны жесткие тренеры, нужны диктаторы, только тогда что-то начнет получаться. В свое время, когда я рос как футболист, всегда играл с теми, кто старше меня. Потому и прогрессировал. Нынешние со сверстниками играют — как им расти? Честно говоря, я перестал внимательно следить за молодежью с 2009 года, когда команда Калитвинцева [сборная Украины до 19 лет — ред.] выиграла чемпионат Европы. Из всего того "золотого" состава наверх пробился только один — Денис Гармаш", — цитирует Леоненко "Собеседник"
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