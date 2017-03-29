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Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
"Барселона" хочет продлить контракт с Месси
Руководство "Барселоны" оптимистично настроено в отношении переговоров о новом соглашении со своим лидером Лионелем Месси, чей контракт истекает летом 2018 года.
В декабре прошлого года вице-президент "Барселоны" Хорди Местре сообщил, что договоренность с 29-летним аргентинцем должна быть достигнута до конца первого квартала текущего года, но раньше мая ясность в этом вопросе все же не наступит.
Несмотря на то что переговоры немного затянулись, в стане каталонцев настроены весьма оптимистично, сообщает Marca
Как сообщает издание, "Барселона" готова предложить Лионелю Месси контракт на сумму €35 млн за сезон.
"Газета.ру"
В декабре прошлого года вице-президент "Барселоны" Хорди Местре сообщил, что договоренность с 29-летним аргентинцем должна быть достигнута до конца первого квартала текущего года, но раньше мая ясность в этом вопросе все же не наступит.
Несмотря на то что переговоры немного затянулись, в стане каталонцев настроены весьма оптимистично, сообщает Marca
Как сообщает издание, "Барселона" готова предложить Лионелю Месси контракт на сумму €35 млн за сезон.
"Газета.ру"
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