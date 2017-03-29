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В соцсетях высмеяли установленный в аэропорту Мадейры бюст Роналду

Пользователи соцсетей посмеялись над бюстом футболиста Криштиану Роналду, который был установлен в аэропорту города Мадейры, сообщает RT.

В интернете появилось множество шуток и мемов, посвященных этой скульптуре.

В соцсетях высмеяли установленный в аэропорту Мадейры бюст Роналду


"Газета.ру"
Теги: Роналду
Вчера, 22:18
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5
(0)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А нифига, это Кроос. grinning


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:41) #
  • +2
  •  (2)

О, вспомнил - робот Вертер, собственной персоной.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Campos Москва (Вчера, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А меня прикольнул, весёлый!
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:32) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: coban
А что..Похож!

На маниака из фильма ужасов.

Церетелли чтоль слепил???
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: coban сегодня (Вчера, 22:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А что..Похож!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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