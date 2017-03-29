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"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером

23-летний полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Именно с его потенциальной покупки манкунианцы хотели бы начать свою летнюю трансферную кампанию.

В том случае, если переход Дайера станет реальностью, он заменит в "Манчестере" 35-летнего Майкла Кэррика, чей срок контракта заканчивается нынешним летом, сообщает Daily Mail.

Отметим, что контракт самого Дайера со "шпорами" истекает лишь летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 37 официальных матчах за "Тоттенхэм" и отдал два результативных паса. Эрик провел за главную сборную Англии 13 матчей и забил два мяча.

"Газета.ру"
Теги: Дайер Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:45
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