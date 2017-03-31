Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки – 2019

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашенных сборных, которые примут участие в Кубке Америки – 2019, сообщает GloboEsporte.Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд. Утверждается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.В Кубке Америки участвуют десять стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашенные сборные.