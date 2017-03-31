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Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки – 2019

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашенных сборных, которые примут участие в Кубке Америки – 2019, сообщает GloboEsporte.

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд. Утверждается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.

В Кубке Америки участвуют десять стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашенные сборные.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:09
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№1 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 20:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо на следующий кубок Европы,в качестве ответного жеста,позвать Бразилию ,Аргентину,Чили и Уругвай.
Регистрация: 3.09.2016
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