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Хосеп Гвардиола: сейчас самый опасный момент для встречи с "Арсеналом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Арсеналом".
"Тренер "Арсенала" Арсен Венгер и его футболисты — настоящие профессионалы и хотят выигрывать в каждом матче. При этом в последнее время они проиграли много матчей. Это самый опасный момент для встречи с ними. Я предпочел бы встретиться с "Арсеналом" после многих побед в их исполнении", — цитирует Гвардиолу ВВС.
"Газета.ру"
"Тренер "Арсенала" Арсен Венгер и его футболисты — настоящие профессионалы и хотят выигрывать в каждом матче. При этом в последнее время они проиграли много матчей. Это самый опасный момент для встречи с ними. Я предпочел бы встретиться с "Арсеналом" после многих побед в их исполнении", — цитирует Гвардиолу ВВС.
"Газета.ру"
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