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Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем" (0:0).

"Вы спрашиваете, была ли игра равной? Извините, но это глупый вопрос. Одна команда играет на ничью и переходит половину поля один раз за 90 минут, а вторая пытается выиграть, атакует, атакует и атакует — и теперь вы спрашиваете меня, была ли игра равной?

Голкипер одной команды дурачился, а второй сделал три великолепных сейва. Давид де Хеа вообще проспал весь матч.

В этом сезоне у нас много ничьих. Команды приезжают сюда за одним очком, а вратари — за званием игрока матча", - цитирует Моуринью "Газета.ру" со ссылкой на ВВС.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Вест Бромвич
Вчера, 22:30
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