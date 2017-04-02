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Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вчера 22:30
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Вчера 22:08
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
Вчера 21:36
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
Вчера 20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Вчера 20:07
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Вчера 20:06
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
Вчера 19:21
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (5)
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Вчера 19:14
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
Вчера 19:08
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
Вчера 19:00
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
Вчера 18:47
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Вчера 18:19
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Талисман "Шальке" после матча показал красную карточку судье
Талисман гельзенкирхенского "Шальке" показал красную карточку арбитру Феликсу Цвайеру после домашнего матча 26-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:1).
В ходе встречи принципиальных соперников судьей был принят ряд спорных решений, а в концовке поединка на поле завязалась потасовка между футболистами, передает "Газета.ru" со ссылкой на RT.
В ходе встречи принципиальных соперников судьей был принят ряд спорных решений, а в концовке поединка на поле завязалась потасовка между футболистами, передает "Газета.ru" со ссылкой на RT.
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