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Талисман "Шальке" после матча показал красную карточку судье

Талисман гельзенкирхенского "Шальке" показал красную карточку арбитру Феликсу Цвайеру после домашнего матча 26-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:1).

В ходе встречи принципиальных соперников судьей был принят ряд спорных решений, а в концовке поединка на поле завязалась потасовка между футболистами, передает "Газета.ru" со ссылкой на RT.
Теги: Шальке
Сегодня, 02:58
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