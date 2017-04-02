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Гус Хиддинк: представители "Лестера" обратились ко мне неофициально, но я отказал

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что "Лестер" предлагал ему пост главного тренера команды после ухода Клаудио Раньери.

"Честно говоря, я не беседовал напрямую с руководством «Лестера», но вы сами знаете, как это происходит. Они обратились ко мне неофициально, но я ответил отказом. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы не заменить его вторым тренером? Шекспир знает клуб, знает парней. И я оказался прав", — цитирует Хиддинка The Times.

"Газета.ру"
Теги: Хиддинк Лестер
Сегодня, 13:34
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№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CHELSEA-LOKO
как было бы круто, если в гус к нам в сборную пришел


Эту сборную никакие гуси не спасут.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
как было бы круто, если в гус к нам в сборную пришел


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
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