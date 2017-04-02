Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:29
Хуан Мата выбыл на месяц
Хуан Мата выбыл на месяц
Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Гус Хиддинк: представители "Лестера" обратились ко мне неофициально, но я отказал
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что "Лестер" предлагал ему пост главного тренера команды после ухода Клаудио Раньери.
"Честно говоря, я не беседовал напрямую с руководством «Лестера», но вы сами знаете, как это происходит. Они обратились ко мне неофициально, но я ответил отказом. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы не заменить его вторым тренером? Шекспир знает клуб, знает парней. И я оказался прав", — цитирует Хиддинка The Times.
"Газета.ру"
"Честно говоря, я не беседовал напрямую с руководством «Лестера», но вы сами знаете, как это происходит. Они обратились ко мне неофициально, но я ответил отказом. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы не заменить его вторым тренером? Шекспир знает клуб, знает парней. И я оказался прав", — цитирует Хиддинка The Times.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.