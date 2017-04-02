Гус Хиддинк: представители "Лестера" обратились ко мне неофициально, но я отказал

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал информацию о том, что "Лестер" предлагал ему пост главного тренера команды после ухода Клаудио Раньери."Честно говоря, я не беседовал напрямую с руководством «Лестера», но вы сами знаете, как это происходит. Они обратились ко мне неофициально, но я ответил отказом. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы не заменить его вторым тренером? Шекспир знает клуб, знает парней. И я оказался прав", — цитирует Хиддинка The Times.