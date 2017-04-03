Массимилиано Аллегри: ничего постыдного в игре "Ювентуса" не было

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал оценку ничейному матчу с "Наполи" (1:1)."В начале матча мы играли неплохо, хорошо двигались по краям, но, поведя в счете, позволили «Наполи» захватить инициативу. На мой взгляд, в контроле мяча мы выглядели сегодня недостаточно строго.Я знал, что нас будут ждать трудности. В таких матчах завоевываются титулы, если ты способен набирать очки в гостях у соперников. Впереди у нас 4 домашних и 4 выездных матча. Нужно провести их качественно.Я хочу отдать должное своим футболистам. Они не могут доминировать в каждом матче и тем более не против такого «Наполи». В первом тайме мы не дали сопернику нанести много ударов, а во втором переместили Пьянича глубже на поле, что дало нам возможность создать несколько хороших моментов.Ничего постыдного в игре команды не было, ведь главное – вернуться домой с результатом. Да, сегодня мы не показали свой лучший футбол, вечер выдался непростой, учитывая все, что окружало этот матч, но парни здорово со всем справились.Игуаин провел хороший матч, особенно первый тайм. Я доволен им. Он за все благодарен "Наполи", но и "Наполи" в той же мере должен быть благодарен ему. Их профессиональные пути могли разойтись, это нормально в нашего рода бизнесе", – сказал Аллегри.