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Денис Черышев выразил поддержку родственникам жертв теракта

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев выразил поддержку родственникам жертв, погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

"Держись, Питер", — написал Черышев в твиттере.

Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

"Газета.ру"
Теги: Черышев
Сегодня, 20:23
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