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Карлес Пуйоль: выражаю поддержку семьям жертв теракта в петербургском метро

Бывший капитан "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

"Выражаю свою полную поддержку семьям всех жертв теракта в петербургском метро", – написал Пуйоль.
Теги: Пуйоль
Сегодня, 00:11
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№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец! Всегда его уважал, хоть в Испании и за Реал


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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