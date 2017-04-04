Карлес Пуйоль: выражаю поддержку семьям жертв теракта в петербургском метро

Бывший капитан "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге."Выражаю свою полную поддержку семьям всех жертв теракта в петербургском метро", – написал Пуйоль.