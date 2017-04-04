Габриэл Жезус возобновил тренировки с "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити"» Габриэл Жезус возобновил тренировки. Жезус участвовал в сегодняшнем занятии "горожан" и сейчас работает над набором кондиций, информирует Sky Sports. Пока игрок тренируется с ограничениями.19-летний бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с "Борнмутом" (2:0) 13 февраля.