Вьетнамский вратарь пропустил удивительный гол с центра поля

В матче чемпионата Вьетнама между "Сайгоном" и "Лонганом" был забит удивительный гол.Голкипер одной из команд выбил мяч в центральный круг, а футболист соперника подхватил снаряд и тут же мощно пробил в створ ворот. Вратарь не смог справиться с ударом и смешно упал в лужу.