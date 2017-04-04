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Вьетнамский вратарь пропустил удивительный гол с центра поля

В матче чемпионата Вьетнама между "Сайгоном" и "Лонганом" был забит удивительный гол.

Голкипер одной из команд выбил мяч в центральный круг, а футболист соперника подхватил снаряд и тут же мощно пробил в створ ворот. Вратарь не смог справиться с ударом и смешно упал в лужу.

Сегодня, 01:20
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