Флорентино Перес хочет заменить Зидана Венгером

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может летом возглавить "Реал". Как утверждает AS, президент мадидцев Флорентино Перес хочет пригласить французского специалиста на смену Зинедину Зидану.Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Под его руководством мадридцы в 2016 году выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира, а в текущем сезоне лидируют в чемпионате Испании.