Юрген Клопп: пока неизвестно, сыграет Мане в этом сезоне или нет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Садио Мане."Пока неизвестно точно, пропустит Мане остаток сезона или нет, нужно немного подождать. Сейчас колено не такое опухшее. Единственное, что я могу сказать, он не сыграет завтра против "Борнмута".Возможно, Садио пропустит остаток сезона, но, опять же, утверждать я не могу. Нужно дождаться результатов тестов", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.