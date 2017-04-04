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Юрген Клопп: пока неизвестно, сыграет Мане в этом сезоне или нет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Садио Мане.

"Пока неизвестно точно, пропустит Мане остаток сезона или нет, нужно немного подождать. Сейчас колено не такое опухшее. Единственное, что я могу сказать, он не сыграет завтра против "Борнмута".

Возможно, Садио пропустит остаток сезона, но, опять же, утверждать я не могу. Нужно дождаться результатов тестов", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
Теги: Клопп Мане Ливерпуль
Сегодня, 17:15
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