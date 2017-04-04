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Диего Симеоне признан лучшим тренером примеры в марте

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим тренером примеры в марте, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

В прошлом месяца мадридская команда одержала 3 победы в 4 матчах, завершив одну игру вничью.

После 29 туров "Атлетико" идет на третьем месте в турнирной таблице.
Теги: Симеоне
Сегодня, 21:05
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