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Диего Симеоне признан лучшим тренером примеры в марте
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим тренером примеры в марте, сообщает пресс-служба Ла Лиги.
В прошлом месяца мадридская команда одержала 3 победы в 4 матчах, завершив одну игру вничью.
После 29 туров "Атлетико" идет на третьем месте в турнирной таблице.
В прошлом месяца мадридская команда одержала 3 победы в 4 матчах, завершив одну игру вничью.
После 29 туров "Атлетико" идет на третьем месте в турнирной таблице.
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