Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признан лучшим тренером примеры в марте, сообщает пресс-служба Ла Лиги.В прошлом месяца мадридская команда одержала 3 победы в 4 матчах, завершив одну игру вничью.После 29 туров "Атлетико" идет на третьем месте в турнирной таблице.