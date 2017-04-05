Футболист "Эвертона" успешно перенёс операцию на колене

Защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори успешно перенёс операцию на колене, сообщил сам аргентинец в своём "твиттере". Футболист повредил мениск в матче за сборную Аргентины, в результате чего футболисту потребовалось хирургическое вмешательство.В нынешнем сезоне Рамиро Фунес Мори провёл 23 матча в АПЛ.