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Футболист "Эвертона" успешно перенёс операцию на колене

Защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори успешно перенёс операцию на колене, сообщил сам аргентинец в своём "твиттере". Футболист повредил мениск в матче за сборную Аргентины, в результате чего футболисту потребовалось хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Рамиро Фунес Мори провёл 23 матча в АПЛ.
Сегодня, 00:28
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