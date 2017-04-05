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Патрис Эвра: надеюсь, что для Погба имидж никогда не будет важнее футбола
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался по поводу того, что полузащитник "МЮ" Поль Погба много внимания уделяет имиджу.
"Если Погба плохо сыграл, люди критикуют его, говорят о стрижке, социальных сетях, но он не изменится. Надеюсь, что для Погба имидж никогда не станет важнее футбола. И хотя я не волнуюсь за него, боюсь, что другие люди ждут, что это произойдёт, и они смогут критиковать Поля, как это было с Бекхэмом", — цитирует Эвра Goal.
"Если Погба плохо сыграл, люди критикуют его, говорят о стрижке, социальных сетях, но он не изменится. Надеюсь, что для Погба имидж никогда не станет важнее футбола. И хотя я не волнуюсь за него, боюсь, что другие люди ждут, что это произойдёт, и они смогут критиковать Поля, как это было с Бекхэмом", — цитирует Эвра Goal.
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