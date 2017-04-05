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Эрнандес назначен главным арбитром матча "Реал" - "Барселона"
Судейская бригада во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом обслужит матч 33-го тура чемпионата Испании "Реал" — "Барселона" (23 апреля), сообщает Sport.
В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах "Реала" — с "Эспаньолом" (2:0), хихонским "Спортингом" (2:1) и "Севильей" (1:2). Также арбитр обслуживал две игры "Барселоны" — с "Бетисом" (1:1) и "Валенсией" (4:2).
В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах "Реала" — с "Эспаньолом" (2:0), хихонским "Спортингом" (2:1) и "Севильей" (1:2). Также арбитр обслуживал две игры "Барселоны" — с "Бетисом" (1:1) и "Валенсией" (4:2).
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