Эрнандес назначен главным арбитром матча "Реал" - "Барселона"

Судейская бригада во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом обслужит матч 33-го тура чемпионата Испании "Реал" — "Барселона" (23 апреля), сообщает Sport.В этом сезоне Эрнандес работал главным судьёй на трёх матчах "Реала" — с "Эспаньолом" (2:0), хихонским "Спортингом" (2:1) и "Севильей" (1:2). Также арбитр обслуживал две игры "Барселоны" — с "Бетисом" (1:1) и "Валенсией" (4:2).