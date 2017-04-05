Тренер "Гранады": игрокам из топ-клубов всё дозволено

Главный тренер "Гранады" Лукас Алькарас раскритиковал полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича за поведение в матче 29-го тура Примеры между этими командами. Каталонцы победили со счётом 4:1.Ракитич сказал полузащитнику "Гранады" Андреасу Перейре, что его клуб ждёт вылет в Сегунду, назвав его "сукиным сыном". Этот инцидент был заснят ТВ-камерами."Игроки в больших клубах Испании могут делать всё, что им заблагорассудится. Ракитич проявил неуважение и должен был извиниться. Если игрок из большого клуба делает это, то все говорят об эмоциях и высоком напряжении. Если такое поведение допускает футболист маленького клуба, его тут же клеймят позором", — цитирует Алькараса As.