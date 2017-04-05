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Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу обновил свой мировой рекорд по количеству переходов, в 29-й раз за карьеру сменив клуб. 40-летний футболист перешёл в команду второго уругвайского дивизиона "Сентраль Эспаньол", сообщает La Nacion.

За 22 года профессиональной карьеры Абреу поиграл за 23 клуба в девяти различных странах, в некоторые из этих команд он в последствии возвращался.
Сегодня, 05:24
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