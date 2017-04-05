Уругваец Абреу обновил свой рекорд, совершив 29-й переход за карьеру

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу обновил свой мировой рекорд по количеству переходов, в 29-й раз за карьеру сменив клуб. 40-летний футболист перешёл в команду второго уругвайского дивизиона "Сентраль Эспаньол", сообщает La Nacion.За 22 года профессиональной карьеры Абреу поиграл за 23 клуба в девяти различных странах, в некоторые из этих команд он в последствии возвращался.